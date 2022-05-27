BAKAN ÇAVUŞOĞLU, BAE'Lİ MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞTÜ - Haberler

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed El Nahyan ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi. Saat 16.30'da başlayan görüşmenin ardından bakanların ortak basın toplantısı gerçekleşti.

"MISIR İLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR"

"TİCARİ ANLAMDAKİ ANLAŞMAYA DEĞİNDİK"

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed El Nahyan ise "Hep birlikte çalışmak çok önemli. Zira iki ülkenin arasındaki ilişkilerin karşılıklı çıkarlara hizmet edecek şekilde olması önemli. Türkiye'nin bölgesel konuda konumunu güçlendirebilecek ilişkilere doğru hareket etmekteyiz. Saygıdeğer bakan ile birlikte özellikle ticari anlamdaki anlaşmaya değindik. Umarım hep birlikte çalışarak anlaşmanın imzalanması yönünde destek verelim. Daha fazlasını yapabiliriz. Bizim aramızdaki işbirliği global anlamda gerçekleştirebiliriz. Kalkınma alanında ve ticari anlamda olsun daha ileriye dönük gayret göstermemiz lazım. Yenilenen enerji ile ilgili olan bölüm çok önemli. Sadece ticari anlamda başarılı bir işbirliği değil. Sayın bakan ile burada bulunmaktan çok mutlu olduğumu belirtmek isterim. Ekonomik, siyasi ve kültürel ilişkilerimiz söz konusu. Aynı zamanda gıda güvenliğimiz için ne yapabileceğimizi konuştuk. Kendi halklarımızı mutlu etmek için mutlaka çalışmamız gerekiyor" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel