Bakan Bolat, Oecd Genel Sekreteri Cormann ile Bir Araya Geldi

(ANKARA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, OECD Genel Sekreteri Mathias Cormann ile İstanbul'da görüştü. Bolat görüşmede, Türkiye ve OECD arasındaki ilişkiler ile son dönemde yaşanan uluslararası gelişmeler ve etkilerini ele aldıklarını bildirdi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, X hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"OECD Genel Sekreteri Sayın Mathias Cormann ile İstanbul'da, OECD İstanbul Merkezi tarafından düzenlenen Kritik Mineraller Forumu vesilesiyle bir araya geldik. Genel Sekreter ile ülkemiz ve OECD arasındaki ilişkilerin yanı sıra, son dönemde yaşanan uluslararası gelişmeleri ve etkilerini; parçalanan küresel ekonomide OECD'nin kritik minerallerin tedarik zincirlerinin dayanıklılığı ve gıda güvenliği bağlamındaki çalışmalarını ele aldık."

Kaynak: ANKA