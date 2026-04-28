Bakan Bayraktar, Suudi Arabistan Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanı İbrahim Al-Khorayef ile görüştü

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 'OECD Kritik Mineraller Forumu' kapsamında Suudi Arabistan Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanı Bandar bin İbrahim Al-Khorayef ile İstanbul'da bir araya geldi.

Görüşmeye ilişkin sanal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Bayraktar, "İstanbul'da Suudi Arabistan Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanı Sayın Bandar bin İbrahim Al-Khorayef ile bir araya geldik. Kritik mineraller başta olmak üzere madencilik alanında son dönemde tesis ettiğimiz iş birliğinin geldiği noktayı değerlendirirken bu alanda yatırım, teknoloji ve tedarik zincirleri ekseninde gelişen yeni dinamikleri ele aldık. Türkiye ile Suudi Arabistan arasında enerji alanında gelişen diyaloğun, uzun vadeli ve yüksek katma değerli ortaklıklarla daha da derinleşeceğine inanıyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı