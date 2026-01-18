Haberler

Bakan Bayraktar: Vatandaşlarımıza kesintisiz enerji akışı sağlamak için ekiplerimiz sahada

Güncelleme:
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, zorlu kış şartlarında elektrik iletim hatlarının kesintisiz işlemesi için çalışan ekiplerin özverisini vurguladı. Türkiye genelinde TEİAŞ, bakım onarım faaliyetlerini titizlikle yürütüyor.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, enerji akışını sağlamak için zorlu kış şartlarında görev yapan personelin görüntülerini sanal medya hesabından paylaşarak, "Hava ne kadar sert, coğrafya ne kadar zorlu olursa olsun vatandaşlarımıza kesintisiz enerji akışı sağlamak için ekiplerimiz 7/24 sahada" dedi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın ilgili kuruluşu Türkiye Elektrik İletim A.Ş (TEİAŞ), 22 bölge müdürlüğüyle kış aylarında elektrik iletim hatlarının sorunsuz işlemesi için ülke genelinde detaylı bir çalışma yürütüyor. Bu kapsamda Erzurum TEİAŞ 15'inci Bölge Müdürlüğüne bağlı görev yapan teknik ekipler, yoğun kar yağışı ve fırtına altında, ulaşılması güç bölgelerde bakım-onarım faaliyetlerini sürdürüyor. Operasyon merkezine düşen arıza bildirimiyle birlikte süreç başlatılıyor, önce arızanın yeri ve kapsamı netleştiriliyor. Daha sonra hava durumu, yol şartları ve erişim güzergahı anlık olarak değerlendiriliyor. Ardından alanında uzman ekipler paletli araçlarla arızanın meydana geldiği noktaya sevk ediliyor. Bölgeye ulaşıldığında, süreci hızlandırmak ve sahayı daha geniş açıdan değerlendirmek amacıyla dron ile ön tespit çalışması yapılıyor. Kar ve buz yükü, şiddetli rüzgar ve tipinin zarar verdiği hat bileşenleri tek tek kontrol ediliyor. Gerekli tüm güvenlik tedbirleri alınarak iletim hattına erişim sağlanıyor. Daha sonra ise hattın üzeri temizlenerek hasarlı ekipmanlar onarılıyor ve hat yeniden devreye alınmaya hazır hale getiriliyor. Türkiye genelinde TEİAŞ bünyesinde görev yapan 389 saha ekibi ve bu ekiplerde görevli 2 bin 413 kişilik uzman personel, yılın her döneminde sahada titizlikle çalışıyor.

BAKAN BAYRAKTAR: TEKNİK EKİPLERİMİZ ÖZVERİYLE ÇALIŞIYOR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, söz konusu çalışmaların anlatıldığı videoyu sanal medya hesabından paylaşarak, "Hava ne kadar sert, coğrafya ne kadar zorlu olursa olsun vatandaşlarımıza kesintisiz enerji akışı sağlamak için ekiplerimiz 7/24 sahada. Türkiye'nin enerji omurgasını oluşturan elektrik iletim hatlarımızın kış aylarında sorunsuz işlemesi için ülkemizin dört bir yanında planlı bakım, anlık izleme ve hızlı müdahale faaliyetlerini titizlikle yürütüyoruz. Zorlu hava koşullarına rağmen görev başında olan teknik ekiplerimiz, enerji arz güvenliğini en üst seviyede tutmak için büyük bir özveriyle çalışıyor" ifadelerini kullandı.

