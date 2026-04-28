Bakan Bayraktar, Kırgızistan Doğal Kaynaklar, Ekoloji ve Teknik İşler Bakanı Toktobaev ile görüştü

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 'OECD Kritik Mineraller Forumu' kapsamında Kırgızistan Doğal Kaynaklar, Ekoloji ve Teknik İşler Bakanı Akyl Toktobaev ile İstanbul'da bir araya geldi.

Görüşmeye ilişkin sanal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Bayraktar, "Kırgızistan Doğal Kaynaklar, Ekoloji ve Teknik İşler Bakanı Sayın Akyl Toktobaev ile İstanbul'da görüştük. İki ülke arasında başta kamu şirketlerimiz olmak üzere madencilik alanında somut projelerin hayata geçirilmesine yönelik yol haritasını ele aldık" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı