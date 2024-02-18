Bakan Bayraktar: Erzincan maden kazası sonrası toprak kütlesinin taşınacağı alan belirlendi
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Erzincan'da meydana gelen maden kazası sonrası yaptığı açıklamada, toprak kütlesinin taşınacağı alanın tespit edildiğini ve hazır hale getirildiğini belirtti. Bölgenin tahliye işlemlerine başlandığı aktarıldı.
Bakan Bayraktar: "(Erzincan maden kazası) Buradaki toprak kütlesinin taşınacağı alanın tespiti ve hazır hale getirilmesi önemliydi. Bu bölge tahliye edilmeye başlanmış durumda"