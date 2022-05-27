BAİBÜ Mudurnu Süreyya Astarcı Meslek Yüksekokulu'nda mezuniyet sevinci - Haberler

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Mudurnu Süreyya Astarcı Meslek Yüksekokulu'nda mezuniyet heyecanı yaşandı.

Mudurnu ilçesindeki okul kampüsünde mezun olan öğrenciler için tören düzenlendi.

Okulun 23. mezuniyet törenine, BAİBÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Mudurnu Kaymakamı Fatih Çevik, Belediye Başkanı Necdet Türker, Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Nezih Okur, okula ismi verilen hayırsever iş insanı Süreyya Astarcı, öğretim görevlileri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Törende konuşan Okur, 6 bölüm ve 6 programda 421 öğrencinin eğitim gördüğünü söyledi.

Bu sene 207 öğrencinin mezun olduğunu dile getiren Okur, öğrenci sayısını ve eğitim kalitesini artırmak için çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Hayırsever iş insanı Süreyya Astarcı ise mezun olan öğrencilere şöyle seslendi:

"Sevgili gençler, sizlerin cesareti ve kararlılığıyla en sıkıntılı zamanlarda bile hep beraber tüm ümitlerimizi yeniden canlandıracağız. Bu vatan sizden sadece çalışkanlık, azim ve üretim beklemiyor. Aynı zamanda hiçbir zaman gücünü kaybetmeyen güçlü bir iradeye sahip olmanız da bu millete olan en büyük borcunuzdur."

Konuşmaların ardından okul ve bölüm birincilerine mezuniyet ile başarı belgeleri protokol üyeleri tarafından verildi.

Öğrenciler, mezuniyet sevincini keplerini hep birlikte havaya atarak kutladı.