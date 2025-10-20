Haberler

Bahşılı'da Muhtarlar Günü kutlandı

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Bahşılı 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunulda ve İstiklal Marşı okundu.

Törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı, Hacı Hidayet Doğruer Mahallesi Muhtarı Medine Çetin yaptı.

Programa, Belediye Başkan Vekili Mehmet Ata Dönmez, İl Genel Meclisi Başkan Vekili Ahmet Şenses, protokol üyeleri ile muhtarlar katıldı.

Muhtarlar, daha sonra Kaymakam Fidan Bozkır ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Bişkin'i ziyaret etti.

Kaynak: AA / Ahmet Yaman - Güncel
