Bahşılı'da 'Örnek Hayatları ile Kadın Sahabeler' konulu söyleyişi düzenlendi

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde "Örnek Hayatları ile Kadın Sahabeler" konulu söyleyişi gerçekleştirildi.

Bahşılı Kaymakamlığı himayesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Okuyan Kadınlar Kulübü tarafından Bahşılı Gençlik Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan kulübün kurucu üyesi Semanur Altın, "Bozkırı Yeşerten Kadınlar Projesi" ile Anadolu Vakfı tarafından düzenlenen Türkiye'nin Yıldızları Yarışması'nda ilk 26 proje arasına girerek hibe desteği kazandıklarını belirtti.

Kırıkkale Üniversitesi Fatma Şenses Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dr. Öğr. Üyesi Baybarshan Ali Kazancı, kadın sahabeler hakkında bilgi verdi.

Okuma saati ile sona eren programda, kulüp üyesi kadınlara Kaymakamlık tarafından kitap hediye edildi.

Programa, Kaymakam Fidan Bozkır, İl Emniyet Müdürü Mustafa Işık'ın eşi Yasemin Işık, Kırıkkale KADEM Temsilcisi Aşkın Taşkan, 4. Sınıf Emniyet Müdürü Belge Yönetimi ve Koordinasyon Şube Müdürü Yasemin Şen ve Bahşılı Gençlik ve Spor Müdürü Latif Baran katıldı.