Bahşılı'da 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencilerinden yıl sonu gösterisi

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde Yaşar Ertunç 4-6 Yaş Kur'an Kursu ile Şehit Erdem Mut 4-6 Yaş Kur'an Kursu öğrencileri, yıl sonu gösterisi düzenledi.

İlçede bir düğün salonunda gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İlçe Müftü Vekili Erol Kılıç, programda yaptığı konuşmada, öğrencileri, öğretmenleri ve aileleri tebrik etti.

Kur'an kursu öğreticileri Kadriye Yalçın ve Damla Açar da birer konuşma yaparak, 32 öğrenciye madalya ve taç taktı.

Öğrenciler tarafından ilahiler seslendirilen ve dua edilen programda, çocuklara hediye verildi.