Bahreyn: Savaşın başından bu yana İran kaynaklı 188 füze ve 468 İHA engellendi

Bahreyn, ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşın başladığı günden bu yana İran kaynaklı 188 füze ve 468 insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bahreyn ordusunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 28 Şubat'tan itibaren ülkeyi hedef alan İran kaynaklı füze ve İHA saldırılarına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, Bahreyn'i hedef alan saldırılara karşı hava savunma sistemlerinin sürekli teyakkuzda olduğu ve savaşın başladığı günden bu yana 188 füze ve 468 İHA'nın hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

İran; ABD ve İsrail'in saldırılarına misilleme kapsamında 28 Şubat'tan bu yana Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere ABD üslerinin bulunduğu bazı bölge ülkelerinde belirlediği kritik hedeflere füze ve İHA saldırıları düzenliyor.

Kaynak: AA / Zeynep Hilal Duran
