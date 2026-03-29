Haberler

Bahreyn'de deniz trafiğine kısıtlama getirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bahreyn, İran kaynaklı füze ve İHA saldırıları nedeniyle deniz trafiğine kısıtlama getirildi. Her gün 18.00-04.00 saatleri arasında geçerli olacak bu kısıtlamayla, halkın güvenliği amaçlanıyor.

Bahreyn, İran kaynaklı füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırıları nedeniyle, bugünden itibaren ikinci bir duyuruya kadar her gün 18.00–04.00 saatleri arasında deniz trafiğine kısıtlama getirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İran'ın füze ve İHA saldırılarının Bahreyn vatandaşları ve ülkedeki sakinler için ciddi bir güvenlik tehdidi oluşturduğu ifade edildi.

Bu kapsamda ülke kıyılarının korunması amacıyla balıkçı ve gezi tekneleri için deniz trafiğinde kısıtlama getirildiği belirtildi.

Yasağın bugünden itibaren ikinci bir duyuruya kadar her gün yerel saatle 18-00-04.00 saatlerini kapsayacağı kaydedildi.

Açıklamada, denizi kullanan herkese kısıtlama saatlerine uymaları ve güvenlikleri için kıyılara yaklaşmamaları çağrısında bulunuldu.

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

Kaynak: AA / Halime Afra Aksoy
İran: ABD müzakerelerden söz ediyor ancak gizlice bir kara saldırısı planlıyor

İran, ABD'nin gizli planını ifşa etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

