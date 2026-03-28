Haberler

Bahreyn son 24 saatte İran'dan atılan 20 füze ve 23 İHA'nın imha edildiğini açıkladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bahreyn, son 24 saat içinde İran'dan atılan 20 füze ve 23 İHA'nın hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı. 28 Şubat'tan bu yana toplamda 174 füze ve 385 İHA imha edildi.

Bahreyn ordusunun sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, 28 Şubat'tan bu yana İran'dan Bahreyn'e fırlatılan füze ve İHA'lara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, son bir günde 20 füze ile 23 İHA'nın, 28 Şubat'tan bu yana ise 174 füze ve 385 İHA'nın önlenip imha edildiği kaydedildi.

İran, ABD ve İsrail'in saldırılarına misilleme kapsamında 28 Şubat'tan bu yana 7 Arap ülkesindeki ABD üsleri ile kritik noktalara füze ve İHA saldırıları düzenliyor.

Kaynak: AA / Safiye Karabacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

