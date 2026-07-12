Bahreyn'de İran saldırıları nedeniyle bir kez daha sirenler çaldı

Bahreyn'de, İran saldırıları nedeniyle bir kez daha sirenler çalarken, halka en yakın güvenli bölgelere gitmeleri çağrısı yapıldı.

Bahreyn İçişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, sirenlerin yeniden devreye alındığı belirtilerek, vatandaşlar ve ülkede yaşayanlardan sakin olmaları ve en yakın güvenli noktalara gitmeleri istendi.

Açıklamada ayrıca gelişmelere ilişkin bilgilerin yalnızca resmi kaynaklardan takip edilmesi çağrısında bulunuldu.

Bahreyn İçişleri Bakanlığı, sabah saatlerinde de İran saldırıları nedeniyle iki kez sirenlerin çaldığını duyurmuş ve halka güvenli bölgelere gitmeleri çağrısında bulunmuştu.