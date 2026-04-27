Bahreyn, bir grup ülkeyle "Hürmüz Boğazı'nın derhal açılması" çağrısı yaptı

BİRLEŞMİŞ Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Raşid ez-Zeyyani, bir grup ülkeyle beraber " Hürmüz Boğazı'nın derhal ve engelsiz şekilde açılması" çağrısında bulundu.

Zeyyani, "Denizcilik alanındaki su yollarının güvenliği ve korunması" başlığıyla toplanan Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi toplantısı öncesi açıklama yaptı.

Hürmüz Boğazı konusunda "geniş bir ülkeler grubu adına ortak bildiri" hazırladıklarını belirten Zeyyani, Hürmüz Boğazı'ndaki seyrüseferleri etkileyen eylemlere şiddetle karşı çıktıklarını söyledi.

Zeyyani, "Güvenlik Konseyi'nin 2817 sayılı Kararı'na desteği yeniden teyit ederek boğazın kapatılması ve bölgesel komşulara yönelik saldırılar da dahil olmak üzere İran'ın eylemleri kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Hürmüz Boğazı'ndan serbest geçişin küresel istikrar ve refah için hayati önem taşıdığını vurgulayan Zeyyani, "Boğazın derhal ve engelsiz şekilde açılması çağrımızı yineliyoruz." dedi.

Zeyyani, grubun ayrıca, boğazdan geçiş ücreti uygulamasını veya geçişi kısıtlama girişimlerini de reddettiğini belirterek, bu tür önlemlerin BM Deniz Hukuku Sözleşmesi tarafından oluşturulan çerçeve de dahil olmak üzere uluslararası hukukun ihlali olduğunu kaydetti.