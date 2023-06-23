Bahçeşehir Koleji, LGS'de 58 Türkiye birincisi çıkardı

8'inci sınıf öğrencilerinin girmiş olduğu Lgs, Türkiye genelinde 1 milyon 246 bin 429 öğrencinin katılımıyla gerçekleşti. Haziran'da gerçekleştirilen Lgs'nin sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bugün açıklandı. Sınav sonuçlarına göre 562 öğrenci tüm soruları doğru cevaplayarak Türkiye birinciliğini paylaştı.

"BEKLEDİĞİM BİR BAŞARIYDI"

Bahçeşehir Koleji Çorum Kampüsü öğrencisi Defne Sert, "Verdiğim emeklerin karşılığını almak beni çok mutlu etti. Sene içindeki denemelerden de ortalama kimin ne alacağını tahmin edebiliyorduk. O yüzden beklediğim bir sonuçtu. Sınava hazırlanırken konu tekrarını hiç aksatmamak gerekiyor. Daha çok yeni nesil sorulardan matematik, bizi en çok zorlayan ders oluyordu. Ben matematikten çok soru çözdüm, zaten en sevdiğim derstir. Takıldığınız yerlere tekrar dönüp baktığınızda ve ders çalışmayı aksatmadığınız sürece halledilebilecek bir sınav süreci oluyor" şeklinde konuştu.

"HEDEFİM ASTROFİZİK MÜHENDİSİ OLMAK"

Bahçeşehir Koleji Mimaroba Kampüsü öğrencisi Ekin Esma Ermiş ise "Dereceye girdiğim için çok mutlu oldum. Beklediğim bir sonuçtu, hissetmiştim. İlk olarak anneme sarıldım. Bu süreçte planlı çalıştım. Bazen yorulduğum dönemler oldu ama çalışmaya devam ettim. Seneye sınava hazırlanacak arkadaşlara tavsiyem yorulsalar da çalışmayı bırakmamaları. İlerideki hedefim astrofizik mühendisliği okumak. Uzaya ilgi duyuyorum ve bu alanla ilgili çalışmalar yapan kurumlarda çalışmak istiyorum" dedi.

"HEM DERS ÇALIŞTIM HEM DE KENDİME ZAMAN AYIRDIM"

Bahçeşehir Koleji Pendik Güzelyalı Kampüsü öğrencisi Ahmet Arif ise duygularını şöyle ifade etti:

"Sınavda birinci olmayı bekliyordum ama yine de çok heyecanlandım, sevindim. Seneye sınava girecek arkadaşlara tavsiyem zaman tutarak denemeler çözmeleri. Kendilerine ders çalışmak için bir plan yapsınlar. Günlük çözecekleri soru sayılarını belirlesinler. Ben günlük 200 soru çözüyordum. Bununla birlikte kendilerine de zaman ayırsınlar. Sürekli sınav odaklı olurlarsa çok yorulurlar. Ben ders çalıştım hem de bir yandan sporla ilgilendim. Ders aralarında basketbol oynadım. Ayrıca çok stres yapmasınlar, başaracaklarına inansınlar. Hedefim beyin cerrahı olmak."

"ÖNEMLİ OLAN ÇOK SORU DEĞİL ZOR SORU ÇÖZMEK"

Bahçeşehir Koleji Florya Kampüsü'nden Oğuz Alp Köse ise "Sınavda birinci olmayı bekliyordum. Çok mutlu ve gururluyum. Okulun ikinci dönemi ders çalışmaya çok daha fazla ağırlık verdim. Bir sonraki sene için sınava hazırlanacak arkadaşlara zor sorulara yönelmelerini tavsiye ederim. Benim için önemli olan çok fazla soru çözmek değil zor sorular çözmek oldu. Bu süreçte deneme sınavlarında kötü puanlar aldığım da oldu ama hiç bırakmadım. Onlar da çalışmayı hiç bırakmasınlar" diye konuştu.

"BENİM HER DERS İÇİN 'YANLIŞ DEFTER'İM VARDI"

Bahçeşehir Koleji Halkalı Kampüsü'nden Emre Sarı ise sınavın rahatlıkla yapabileceği bir seviyede olduğunu belirterek sınava hazırlık sürecinde birtakım taktikler kullandığını söyledi Sarı, "Benim her ders için 'yanlış defter'im vardır. Soruları çözüyor, yanlışlarıma göre not alıyordum. Bir süre sonra kendim ve hocalarımla onların üzerinden geçiyorduk. Bu yöntemi kullanan başka birini görmedim ama herkes tavsiye ediyorum" dedi.

"ÇOK SİSTEMLİ BİR ŞEKİLDE LGS SÜRECİNE HAZIRLANIYORUZ"

Birinciliği paylaşan öğrencileri tebrik eden ve başarılarıyla gurur duyduklarını söyleyen Bahçeşehir Koleji Genel Müdür Yardımcısı Dr. Özge Aslan, "Bugün 58 öğrencimiz tüm sorulara doğru yanıt vererek Türkiye birincisi oldu. Ancak bu sonuç bizi şaşırtmadı çünkü beklediğimiz bir sonuçtu. Çünkü çok sistemli bir şekilde LGS sürecine hazırlanıyoruz. Sadece sekizinci sınıfta başladığımız bir hazırlık değil çok önceki yıllardan başlayarak sınav sistemi konusunda basılı ve dijital yayınlarımız çok güçlü ve bu yayınlarımızla biz öğrencilerimizi hazırlıyoruz. Şu an ki başarı da bu çalışmaların bir sonucu. Bunun yanı sıra sadece 1 ya da 2 yanlış yapan da çok fazla öğrencimiz var" dedi.

"ÖĞRENCİLERE UYGUN LİSE TERCİHİ YAPIN, İYİ LİSE KİŞİDEN KİŞİYE DEĞİŞİR"

Tercih süreci ile ilgili de tavsiyelerde bulunan Özge Aslan, "Bu süreç aslında çok kritik bir süreç. Çünkü sadece puana göre değil sıralamaya göre tercih yapılacak. Öğrencilerimiz ve velilerimize tavsiyemiz çevreden etkilenmeden, öğrenciye uygun liseyi tercih etmeleri yönünde olacaktır çünkü iyi lise kavramı kişiden kişiye değişilebiliyor. Her öğrenci fen lisesi veya fen ve teknoloji lisesine uygun olmayabiliyor. Ayrıca lisenin öğrencinin hayaline, hedefine uygun; Akademik başarıyla birlikte sosyal becerilerin de geliştirilebileceği bir lise olması gerekiyor. O lisenin üniversite sınavı başarısına, hem üniversite sınav başarısı hem de eğer ki öğrenci yurtdışında okumak istiyorsa böyle bir hedefi varsa o lisenin hangi ülkedeki hangi üniversiteye öğrenci gönderdiğine dikkat etmeleri gerekiyor. Buna göre çok yönlü bakılarak tercih yapılmalıdır" diye konuştu.