Bahçesaray'da fidanlar toprakla buluşturuldu

Van'ın Bahçesaray ilçesinde "fidan dikim" etkinliği yapıldı.

Bahçesaray Müftülüğü, "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum" Projesi kapsamında etkinlik düzenledi.

Etkinliğe katılan öğrenciler, 350 fidanı toprakla buluşturdu.

Öğrencilerden Ahmet Yusuf, doğayla iç içe olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Yusuf, "Fidan dikmeyi seviyorum. Peygamberimiz, fidan dikmenin ne kadar güzel ve önemli olduğunu hadis-i şeriflerinde bize bildirmiş. Fidan dikmek hem maddi hem manevi olarak insana huzur veriyor. Herkesin mutlaka bir fidan dikmesi gerekiyor." dedi.