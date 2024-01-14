Şirinevler Ulu Camisi'nde Şehitler İçin Dua Programı Gerçekleştirildi
Şirinevler'deki Ulu Camisi'nde, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler için akşam namazı vaktinde dua programı düzenlendi. Programda Kur'an-ı Kerim okundu ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Şirinevler'deki Ulu Camisi'nde, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler için dua edildi.
Camide, akşam namazı vaktinde gerçekleştirilen programda Kur'an-ı Kerim okundu.
Şehitler için dua edilen programa çok sayıda vatandaş katıldı. ???????