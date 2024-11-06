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İstanbul'da özel okulda yangın! Öğrenciler tahliye edildi, ekipler olay yerinde

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İstanbul Bahçelievler'de özel bir okulda yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği okuldan öğrenciler tahliye edilirken, bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri binanın iç kısmına da sirayet eden yangını söndürdü. Ekiplerin yoldaki temizlik çalışması sürüyor.

Bahçelievler'de bir özel okulun dış cephesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangın nedeniyle öğrenciler tahliye edildi. İhbara üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ÖĞRENCİLER TAHLİYE EDİLDİ

Yenibosna Mahallesi Çınar Caddesi'ndeki özel okulun dış cephesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle öğrenciler tahliye edildi.

BÖLGEYE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

İtfaiye ekipleri, binanın iç kısmına da sirayet eden yangını söndürdü. Ekiplerin yoldaki temizlik çalışması sürüyor.

İstanbul'da özel okulda yangın! Öğrenciler tahliye edildi, ekipler olay yerinde
Kaynak: AA / Mustafa Hatipoğlu - Güncel
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