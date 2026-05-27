Bahçelievler Belediyesinin hijyenik kurban satış ve kesim alanı vatandaşlara hizmet veriyor

Bahçelievler Belediyesince ilçede kurulan hijyenik kurban satış ve kesim alanında sabahın erken saatlerinden itibaren yoğunluk yaşanıyor.

Çobançeşme'de kurulan belediyeye ait kurban satış ve kesim alanına gelen vatandaşlar, sıra numarası alarak işlemlerini gerçekleştiriyor.

Belediye ekipleri hijyen ve güvenlik önlemlerini artırırken, kesim alanlarında veteriner hekimler de kontrollerini sürdürüyor.

Ekipler, Kurban Bayramı süresince temizlik, zabıta, veterinerlik ve yönlendirme hizmetleriyle sahada görev yapacak.

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, küçükbaş ve büyükbaş için ayrı kesim alanları bulunduğunu belirterek, "Ortalama 500 büyükbaş, 5 bine yakın da küçükbaş kesilecek. Tabii ki buradaki her şey hijyen içerisinde. Veteriner arkadaşlar kesim anlarında da başlarında, satılırken de başlarındaydı. Üçüncü gün ikindi namazına kadar Bahçelievler Belediyesi olarak vatandaşlarımıza hizmet vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Bahadır, vatandaşların sıra beklerken gölgelik alanlarda çay, çorba içebilecekleri alanların olduğunu, sırası gelenlerin içeri alınıp işlerini tamamlandıktan sonra alandan ayrıldıklarını söyledi.