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Bahçelievler'de Kolonlarından Sesler Gelen 6 Katlı Apartman Tahliye Edildi

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Bahçelievler'de temel kazısı yapılan inşaatın bitişiğindeki 6 katlı apartmanın kolonlarından ses gelmesi üzerine bina tahliye edildi, 45 kişi güvenli bölgelere alındı.

BAHÇELİEVLER'DE KOLONLARINDAN SESLER GELEN 6 KATLI APARTMAN TAHLİYE EDİLDİ

Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL, - BAHÇELİEVLER'de temel kazısı yapılan bir inşaatın bitişiğindeki 6 katlı apartman, kolonlarından sesler gelmesi üzerine tahliye edildi. Belediye ekipleri önlem alarak 3 sokağı araç ve yaya trafiğine kapattı.

Olay, saat 00.30 sıralarında Hürriyet Mahallesi Hereke Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, temel kazısı yapılan bir inşaatın bitişiğindeki 6 katlı apartmanın kolonlarından sesler geldi. Bunun üzerine apartman sakinleri panikle dışarı çıkarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. İnşaatta yapılan temel kazısının genişliği nedeniyle Hereke, Fatih ve Polat sokakları araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Kolonlarından sesler gelen 6 katlı binada yaşayan 45 kişi tahliye edilirken, geceyi yakınlarının evlerinde geçirecekleri öğrenildi. Öte yandan, inşaatın müteahhiti ile vatandaşlar arasında tartışma çıktı. Yaşanan gerginliğe polis ekipleri müdahale etti. Bahçelievler Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, binada sabah saatlerinden itibaren detaylı inceleme yapılacağı öğrenildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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