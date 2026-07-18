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Bahçelievler'de Kamyonet Yönlendirme Direğine Çarptı: 1 Yaralı

Bahçelievler'de Kamyonet Yönlendirme Direğine Çarptı: 1 Yaralı
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Bahçelievler D-100 Karayolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, yol ayrımındaki yönlendirme direğine çarptı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Bahçelievler D-100 Karayolunda şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, yol ayrımındaki yönlendirme direğine çarptı. Kazada yaralanan şoför hastaneye kaldırıldı.

Kaza, sabah saatlerinde Bahçelievler D-100 Karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. Seyir halindeki 34 PNG 356 plakalı kamyonetin şoförü henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan kamyonet, yol ayrımındaki yönlendirme direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle hasar gören araçta sıkışan sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, sıkıştığı yerden çıkardıkları yaralıyı sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle D-100 Yanyolda trafik yoğunluğu oluştu. Kaza yapan kamyonetin bulunduğu yerden kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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