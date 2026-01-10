Haberler

Yenibosna D-100 Karayolu'nda 6 Aracın Karıştığı Zincirleme Kaza; 2 Yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bahçelievler D-100 Karayolu'nda meydana gelen zincirleme kazada 6 araç karıştı; 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından uzun araç kuyrukları oluştu ve trafik kontrollü şekilde sağlandı.

BAHÇELİEVLER D-100 Karayolu'nda 6 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslar ile hastaneye götürülürken kaza nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza, D-100 Karayolu Yenibosna mevkiinde Avcılar istikametinde saat 08.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre 34 EYJ 011 plakalı araç sürücüsü yolda durunca arkasında ilerleyen 34 NEU 264 plakalı otomobil sürücü duramadı ve çarptı. Daha sonra arkadan gelen 4 araç ta duramadı. 6 aracın karıştığı kazayı görenler ekiplere ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan taksi şoförü ve otomobil sürücüsünü ambulanslar ile hastaneye götürdü.

UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞURKEN

Kaza nedeniyle karayolunun 2 şeridi trafiğe kapanırken polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alarak trafiği tek şeritten kontrollü olarak sağladı. Avcılar istikametinde uzun araç kuyrukları oluşurken kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İstanbul için saatler kaldı! Valilikten peş peşe uyarı yapılıyor

İstanbul için saatler kaldı! Valilikten peş peşe uyarı yapılıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD merkezli X'ten dikkat çeken hamle! İran bayrağını değiştirdi

ABD merkezli X'ten İran'ı kızdıracak hamle
Can Yaman bu yüzden gözaltına alınmış! İşte üzerinden çıkanlar

Can Yaman bu yüzden gözaltına alınmış! İşte üzerinden çıkanlar
CHP'liler Meclis'te 'Emekli' nöbetinde! Özel'den destek geldi

Milletvekilleri Meclis'te nöbette! Tek bir istekleri var
5 ay süre verildi! Yapmayanın iş yeri ruhsatı iptal edilecek

5 ay süre verildi! Yapmayanın iş yeri ruhsatı iptal edilecek
ABD merkezli X'ten dikkat çeken hamle! İran bayrağını değiştirdi

ABD merkezli X'ten İran'ı kızdıracak hamle
Testi pozitif çıkan Şeyma Subaşı: Samimi bir tövbe sürecinden geçiyorum

Testi pozitif çıkan Subaşı: Samimi bir tövbe sürecinden geçiyorum
Demet Akalın ile Blok3 birbirine girdi: Saygısız, terbiyesiz

Demet Akalın ile Blok3 birbirine girdi: Saygısız, terbiyesiz