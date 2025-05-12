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Bahçeli'ye dikkat çeken hediye! Tüm liderleri mat etti

Bahçeli'ye dikkat çeken hediye! Tüm liderleri mat etti
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye hediye edilen bir tablo dikkat çekti. Tabloda Bahçeli'nin, aralarında Donald Trump, Emmnuel Macron, Vladimir Putin, Beşar Esad ve Binyamin Netanyahu'nun yer aldığı isimleri satranç oynarken mat ettiği görüldü.

Partisinin genel merkezinde sık sık misafir ağırlayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye zaman zaman ilginç hediyeler veriliyor. İçlerinden en dikkat çekeni ise Bahçeli'ye verilen son hediye oldu.

BAHÇELİ, LİDERLERLE AYNI MASADA

MHP lideri Bahçeli'ye ilginç bir tablo hediye edildi. Siyah beyaz çizilen tabloda Bahçeli'nin bir masada oturduğu, karşısında ise ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun olduğu görüldü.

HEPSİNİ SATRANÇTA MAT ETTİ

Tabloda, Bahçeli'nin karşısındaki liderleri satrançta mat etmesi dikkat çekti. Satrançta yenilen liderlerin üzgün halleri tabloda yer aldı.

Kaynak: Haberler.com / Güncel
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıSeyyar Kapakçı:

Liderlerin bahçeliden haberi varmı acaba

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Haber YorumlarıMarko Paşa:

Tam Orta Doğu hacıvatlarına göre böbürlenme tarzında bir tablo. Kendin pişir kendin ye, kendin çal kendin oyna.

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Haber YorumlarıUmut Bingöl:

Buna ancak gülerler...

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Haber YorumlarıHad Bildiren:

Tavuklu ve darı ambarlı bir atasözümüz geldi aklıma

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Haber YorumlarıEmrah Güneş:

barışı sağlayan sayin bahceliden halk olarak beklentimiz bu surekli fiyat artislari ile halkı ekmeğe soğana mahkum eden marketleri de yola getirmesi ve halkımızı camiiden uzaklaştıran aileyi yok eden alkolun yasaklanmasi için girişimlerde bulunmasıdır bu ikisi de çözülürse kimse önümüzde duramaz ulke bereketle dolar kazalar cinayetler yok olur kurt kuzu ile gezer Dindar bir toplum oluşur bu da huzur demektir

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