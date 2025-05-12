Bahçeli'ye dikkat çeken hediye! Tüm liderleri mat etti

Partisinin genel merkezinde sık sık misafir ağırlayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye zaman zaman ilginç hediyeler veriliyor. İçlerinden en dikkat çekeni ise Bahçeli'ye verilen son hediye oldu.

BAHÇELİ, LİDERLERLE AYNI MASADA

MHP lideri Bahçeli'ye ilginç bir tablo hediye edildi. Siyah beyaz çizilen tabloda Bahçeli'nin bir masada oturduğu, karşısında ise ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun olduğu görüldü.

HEPSİNİ SATRANÇTA MAT ETTİ

Tabloda, Bahçeli'nin karşısındaki liderleri satrançta mat etmesi dikkat çekti. Satrançta yenilen liderlerin üzgün halleri tabloda yer aldı.