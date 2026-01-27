Haberler

Bahçeli, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık'ı Kabul Etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MHP Genel Bahçeli Devlet Bahçeli, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık ve beraberindeki heyetini parti genel merkezinde kabul etti.

(ANKARA) - MHP Genel Bahçeli Devlet Bahçeli, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık ve beraberindeki heyetini parti genel merkezinde kabul etti.

MHP Genel Bahçeli Devlet Bahçeli, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık ve beraberindeki heyeti parti genel merkezinde kabul etti. Konuya ilişkin Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği'nin resmi sosyal medya hesabından şu açıklama yapıldı:

"Genel Başkanımız Sayın Mustafa Işık, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Dr. Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etmiştir. Ziyaret kapsamında, Terörsüz Türkiye süreci ile ilgili şehit aileleri ve gazilerimizin hassasiyetleri ve tereddütleri kendilerine arz edilmiştir. Kendileri şehit yakınları ve gazilerimize şu mesajı verdi; 'Şehit ailelerimiz kaygılanmasın. Gazilerimiz korkuya kapılmasın. Onların başlarını öne eğdirmeyeceğiz' dedi. Ayrıca, TBMM Milli Savunma Komisyonu bünyesinde şehit yakınları ve gazilerimize yönelik yürütülen kanun çalışmaları hakkında istişarelerde bulunulmuş, başta şehit yakınlarının maaşı, tüm şehit çocuklarının istihdamı ve gazilerimizin maaşları, özlük hakları hususları iletilmiş ve kendisinin tam desteği alınmıştır. Nazik kabulleri, gösterdikleri ilgi ve yapıcı yaklaşımlarından dolayı Sayın Dr. Devlet Bahçeli'ye teşekkür ederiz."

Kaynak: ANKA / Güncel
Aziz İhsan Aktaş davası başladı! Adliyeye koruma ordusuyla geldi, işte ilk sözleri

Dava günü gelip çattı! Adliyeye 15 korumayla geldi, işte ilk sözleri
Çuvalla para verecekler! Fenerbahçe'den yıldız isme çılgın teklif

Çuvalla para verecekler! Fenerbahçe'den yıldız isme çılgın teklif
MHP'li Yıldız'ın 'Canlı yayın' çıkışına Özgür Özel'den jet yanıt

MHP'li Yıldız'ın "Canlı yayın" çıkışına Özgür Özel'den jet yanıt
Fenerbahçe'ye Kerem şoku! UEFA kayıtları didik didik ediyor

Fener'e Kerem şoku! UEFA kayıtları didik didik ediyor
Sağlıkçıları taşıyan servis kaza yaptı, genç hemşire hayatını kaybetti

Henüz hayatının baharındaydı! Hemşire feci şekilde can verdi
Kritik eşik aşıldı! WhatsApp'ta artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

WhatsApp'ta artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
7 CHP'li başkanın yargılanmasına dakikalar kala MHP'den ezber bozan çıkış

7 CHP'li başkanın davasına dakikalar kala MHP'den ezber bozan çıkış