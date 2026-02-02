Bahçeli, Osmaniye Ziyareti Dolayısıyla Özel'e Teşekkür Etti
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP lideri Özgür Özel'i arayarak Osmaniye ziyareti için teşekkürlerini iletti ve Berat Kandili'ni kutladı.
(ANKARA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i telefonla aradı.
CHP'den yapılan yazılı açıklamaya göre Bahçeli, Özel'i arayarak bugün memleketi Osmaniye'yi ziyareti dolayısıyla teşekkürlerini iletti.
Bahçeli ayrıca CHP lideri Özel'in Berat Kandili'ni de kutladı.
Kaynak: ANKA / Güncel