Bahçeli, Osmaniye Ziyareti Dolayısıyla Özel'e Teşekkür Etti

(ANKARA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i telefonla aradı.

CHP'den yapılan yazılı açıklamaya göre Bahçeli, Özel'i arayarak bugün memleketi Osmaniye'yi ziyareti dolayısıyla teşekkürlerini iletti.

Bahçeli ayrıca CHP lideri Özel'in Berat Kandili'ni de kutladı.