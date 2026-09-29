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Bahçeli: "Hükümetimizce olayın üzerine kararlılıkla gidilmesinden memnuniyet duyuyoruz. Alınan kararları destekliyoruz. Bu yönüyle Cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin arkasındayız"

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Bahçeli: "Hükümetimizce olayın üzerine kararlılıkla gidilmesinden memnuniyet duyuyoruz.

Bahçeli: "Hükümetimizce olayın üzerine kararlılıkla gidilmesinden memnuniyet duyuyoruz. Alınan kararları destekliyoruz. Bu yönüyle Cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin arkasındayız"

Kaynak: AA
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