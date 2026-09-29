Bahçeli: "Hükümetimizce olayın üzerine kararlılıkla gidilmesinden memnuniyet duyuyoruz. Alınan kararları destekliyoruz. Bu yönüyle Cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin arkasındayız"Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bahçeli: "Hükümetimizce olayın üzerine kararlılıkla gidilmesinden memnuniyet duyuyoruz.
Bahçeli: "Hükümetimizce olayın üzerine kararlılıkla gidilmesinden memnuniyet duyuyoruz. Alınan kararları destekliyoruz. Bu yönüyle Cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin arkasındayız"
Kaynak: AA