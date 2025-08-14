Bahçeli'den AK Parti'ye Anlamlı Çelenk

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti'nin kuruluş yıl dönümünde özel bir çelenk göndererek kutlamalara katıldı. Çelenk, Malazgirt Zaferi'ni ve Türk milletini simgeleyen kırmızı ve mavi çiçeklerden oluşuyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti'nin 24'üncü kuruluş yıl dönümü etkinliğine, Malazgirt Zaferi'ni simgeleyen 1071 kırmızı gül, AK Parti'nin yaşını ve Türk'ün rengini temsil eden 24 mavi gül ve mavi orkideden oluşan çelenk gönderdi.

