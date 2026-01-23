MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Ahmet Özer hakkındaki karara ilişkin açıklama Açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Esenyurt Belediye Başkanı Sayın Prof. Dr. Ahmet Özer'e, 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçunun reva görülmesinden dolayı 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmesi, evrensel hukuk ilkeleriyle çeliştiği gibi Terörsüz Türkiye gaye ve gayretiyle de taban tabana zıtlık taşımaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Terörsüz Türkiye" hedefinin "geride kalan son bir asrın en müessir atılım ve amacı" olduğunu belirterek, "Barış, huzur, istikrar ve güvenlik Türk milletinin hem hakkı hem de tartışılmaz arzu ve arayışıdır. Bu kapsamda herkes ve hepimizin buna binaen hareket ve hizmetle mükellef olduğumuzu unutmamamız gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

Bahçeli, şunları kaydetti:

"Esenyurt Belediye Başkanı Sayın Prof. Dr. Ahmet Özer'e, 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçunun reva görülmesinden dolayı 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmesi, evrensel hukuk ilkeleriyle çeliştiği gibi Terörsüz Türkiye gaye ve gayretiyle de taban tabana zıtlık taşımaktadır. Bu kararın mahşeri vicdanda hiçbir karşılığı ve makul bir gerekçesi de yoktur. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinin mahut kararı sorunludur, adil ve hakkaniyet esaslarıyla tezat ve çatışmalıdır. Bu nedenle bahse konu mahkeme kararının temyiz aşamalarında düzeltilmesi, adaletin gerçek manada tecelli etmesi samimi dilek ve temennimdir. Türk hukuk sisteminin ön yargılardan uzak şekilde, milli birlik ve beraberlik hissiyatına adli ve ahlaki destek vermesi akut beklentimizdir."