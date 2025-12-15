MHP Genel Başkanı Bahçeli, "15 Aralık Dünya Türk Dili Ailesi Günü" Dolayısıyla Mesaj Paylaştı

(ANKARA) - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "15 Aralık Dünya Türk Dili Ailesi Günü" dolayısıyla yayımladığı mesajda, Türk dilinin millet olma şuurunu besleyen, tarih bilincini diri tutan ve kültürel sürekliliği temin eden temel bir sütun olduğunu vurguladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "15 Aralık Dünya Türk Dili Ailesi Günü" dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.

Bahçeli, 15 Aralık Dünya Türk Dili Ailesi Günü'nün, kökü mazinin derinliklerine uzanan ve istikbale yönelen büyük Türk milletinin müşterek hafızasını, irfanını ve tarihsel yürüyüşünü idrak etmeye imkan sunan müstesna bir gün olduğunu belirtti.

Türkçe'nin Altaylar'dan Balkanlar'a, Hazar havzasından Akdeniz'e uzanan geniş bir coğrafyada taşıdığı anlam dünyasının birlik fikrini pekiştirdiğini ifade eden Bahçeli, Türkçe'nin dirliği esas alan ve kardeşlik hukukunu muhafaza eden bir medeniyet tasavvurunu yansıttığını kaydetti.

Bahçeli mesajında, "Bu itibarla, Türkçenin tarihsel derinliğini ve ifade kudretini tahkim etmek, onu yozlaşmadan, yabancılaşmadan ve anlam kaybından uzak tutarak gelecek nesillere güçlü, sahih ve köklü bir miras halinde intikal ettirmek, kültürel sürekliliğin teminatı olmanın yanında milli varlığın korunmasına yönelik stratejik bir sorumluluk mahiyeti taşımaktadır. 15 Aralık Dünya Türk Dili Ailesi Günü vesilesiyle, Türk diline emek veren ilim insanlarını, münevverleri ve gönül erlerini selamlıyor, Türk milletinin diliyle, kültürüyle ve ülküsüyle ilelebet var olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.