Devlet Bahçeli: "Ara Seçim Yok, Seçim Zamanındadır"

(TBMM) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısı sonrasında CHP'nin ara seçim talebine ilişkin soruyu yanıtladı. Bahçeli, "Ara seçim yok, seçim zamanındadır. Türk milletinin iradesidir ve o iradeye şimdiden saygı duymak lazım" ifadesini kullandı.

Bahçeli, "CHP'nin ara seçim çağrısı var. Haftalardır devam ediyor. Siz MHP olarak nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna, şu yanıtı verdi:

"Cumhuriyet Halk Partisi kapısındaki karışıklığı Türkiye'yi karıştırarak karalamaya heves etmesin. Ara seçim yok, seçim zamanındadır. Türk milletinin iradesidir ve o iradeye şimdiden saygı duymak lazım."

Kaynak: ANKA