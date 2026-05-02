Baharda ev ve ahırların kara gömüldüğü Van'ın yüksek kesimlerinde karla mücadele sürüyor

Van'ın Erciş ilçesinde karla mücadele ekipleri, kışın boşaltılan tek katlı yapıların karla kaplandığı mahallelere ulaşımı sağlamak için çalışma yürütüyor.

Son yılların en fazla kar yağışının görüldüğü kentteki yüksek rakımlı yerleşim yerlerinde mayıs ayının ilk günlerinde kışı aratmayan görüntüler yaşandı.

Erciş ilçesine bağlı Yalındam ve Doluca mahallelerinde yaşayan ve kışın olumsuz hava koşulları nedeniyle evlerini boşaltarak ilçe merkezine yerleşen vatandaşlar, havanın ısınmasıyla yeniden mahallelerine dönmek istedi.

Yüksek rakımdaki mahallelerinin yolu kardan kapalı olduğu için evlerine gidemeyen vatandaşlar, Van Büyükşehir Belediyesinden yardım istedi.

Bölgeye yönlendirilen karla mücadele ekibi, yüksek dağların yamaçlarından geçen yolu zorlu çalışma sonucu açarak Doluca Mahallesi'ne ulaşımı sağladı.

Tek katlı ev ve ahırların halen karla kaplı olduğu bölgede çalışmalarını sürdüren karla mücadele ekibi, kar kalınlığının yer yer 1,5 metreyi bulduğu Yalındam Mahallesi'nin yolunu da kısa sürede açmayı planlıyor.

"Bu gidişle iki ay daha kar göreceğiz"

Doluca Mahallesi Muhtarı Mehmet Aktepe, AA muhabirine, bu yıl kış aylarının soğuk ve bol kar yağışlı geçtiğini söyledi.

Kışın boşalttıkları mahalle yollarında kar örtüsünün daha erimediğini belirten Aktepe, şunları kaydetti:

"Şu an metrelerce kar var. Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri gece gündüz demeden aralıksız çalışıyor. Erciş şantiye şefliği de bizi hiç yalnız bırakmadı. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Ekipler yaklaşık 4 gündür yol açma çalışması yürütüyor. İnşallah en kısa zamanda köyümüze tamamen ulaşım sağlanacak. Vatandaşlarımız hayvanlarını getirip otlatacak. Bu nedenle çalışmalar hızla devam ediyor. Türkiye'nin birçok yerinde bahar yaşanıyor. Her yerde çiçekler açmış, ağaçlar meyve vermeye hazırlanıyor. Biz ise halen kar altındayız. Bu gidişle iki ay daha kar göreceğiz."

Yalındam Mahallesi Muhtarı Aydın Ataş ise "Kışın yoğun kar nedeniyle Erciş'e gidiyoruz. Evlerimizi boşaltıyoruz. Baharda ise yaylalarımıza dönüyoruz. Yolumuzun açılmasını bekliyoruz. Ülkenin birçok yerinde ağaçlar çiçek açmışken biz burada karla mücadele ediyoruz." diye konuştu.