Baharat poşeti içine uyuşturucu saklandı: 1 tutuklama

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde yapılan operasyonda baharat poşeti içine zulalanmış uyuşturucu maddesi ele geçirildi. 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Baharat poşeti içine uyuşturucu sakladılar: 1 tutuklama

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde 3 adrese yapılan operasyonda bahar poşeti içine zulalanmış uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Alınan bilgilere göre, Ergani emniyeti ilçede 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılara yönelik yapılan çalışmalarda 3 şüphelinin adreslerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda yarım kilo esrar, 3 kök kenevir, 50 gram metamfetamin, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden A.D., tutuklanarak cezaevine gönderilirken, D.A. adli kontrol şartı ile Ö.G. ise ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.