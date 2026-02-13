Haberler

Albüm: Çin'de Geleneksel Ahşap Baskı Sanatıyla Hazırlanan At Yılı Temalı Eserler İlgi Görüyor

Bu yıl Bahar Bayramı, At Yılı'nın başlangıcını kutlarken, Huizhou ahşap baskı sanatı ve canlı at tasarımlarıyla Çin estetiğine katkıda bulunmayı sürdürüyor.

HUANGSHAN, 13 Şubat (Xinhua) -- Bu yıl kutlanacak Bahar Bayramı, At Yılı'nın başlangıcını temsil ediyor. Canlı at tasarımlarıyla, ustaca işlenmiş Huizhou ahşap baskı sanatı, eyalet düzeyinde somut olmayan kültürel miras olarak, otantik Çin estetiğine kalıcı bir cazibe katıyor.

