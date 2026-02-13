Albüm: Çin'de Geleneksel Ahşap Baskı Sanatıyla Hazırlanan At Yılı Temalı Eserler İlgi Görüyor

HUANGSHAN, 13 Şubat (Xinhua) -- Bu yıl kutlanacak Bahar Bayramı, At Yılı'nın başlangıcını temsil ediyor. Canlı at tasarımlarıyla, ustaca işlenmiş Huizhou ahşap baskı sanatı, eyalet düzeyinde somut olmayan kültürel miras olarak, otantik Çin estetiğine kalıcı bir cazibe katıyor.