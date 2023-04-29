Bahar ayında Ağrı dağı zirvesinde kayak heyecanı

AĞRI - Ağrı Dağı'na çıkan dağcılar bahar ayında zirvede kayak yaptı.

Terörden arındırıldıktan sonra tırmanışa açılan ve yaz kış dağcı gruplarını ağırlayan Ağrı Dağı, bu defa yabancı turistlerden oluşan bir grubu zirvesinde ağırladı. Zirveye çıkan dağcılar bahar ayında karla kaplı olan zirvede kayak yaparak hem zirvenin hem de doğanın tadını çıkardı.