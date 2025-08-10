Bahadırlı Köyü'nde Yoğun Katılımlı Hayır Yemeği Düzenlendi

Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Bahadırlı köyünde düzenlenen hayır yemeği yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Köy camisinde Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan köy hayrında, mevlidi şerif okunmasının ardından öğle namazı kılındı.

Bahadırlı köyü muhtarı İsmail Bektaş, hayırda yaklaşık 3 bin kişiye pilav, ayran ve tatlı ikram edildiğini belirterek, katılanlara teşekkür etti.

Köy hayrına, Çan Belediye Başkanı Harun Arslan, siyasi partilerin ve meslek odalarının temsilcileri, köy muhtarları ile vatandaşlar katıldı.