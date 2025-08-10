Bahadırlı Köyü'nde Yoğun Katılımlı Hayır Yemeği Düzenlendi

Bahadırlı Köyü'nde Yoğun Katılımlı Hayır Yemeği Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Bahadırlı köyünde düzenlenen hayır yemeğine yaklaşık 3 bin kişi katıldı. Etkinlikte Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrası mevlid okunup öğle namazı kılındı.

Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Bahadırlı köyünde düzenlenen hayır yemeği yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Köy camisinde Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan köy hayrında, mevlidi şerif okunmasının ardından öğle namazı kılındı.

Bahadırlı köyü muhtarı İsmail Bektaş, hayırda yaklaşık 3 bin kişiye pilav, ayran ve tatlı ikram edildiğini belirterek, katılanlara teşekkür etti.

Köy hayrına, Çan Belediye Başkanı Harun Arslan, siyasi partilerin ve meslek odalarının temsilcileri, köy muhtarları ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Çubuk - Güncel
Silahı arkasına saklayarak geldi, araca binerken kurşun yağdırdı

Silahı arkasına saklayarak geldi, araca binerken kurşun yağdırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çanakkale'de yürekleri parçalayan görüntü

Çanakkale'de yürekleri parçalayan görüntü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.