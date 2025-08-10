Bahadırlı Köyü'nde Yoğun Katılımlı Hayır Yemeği Düzenlendi
Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Bahadırlı köyünde düzenlenen hayır yemeğine yaklaşık 3 bin kişi katıldı. Etkinlikte Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrası mevlid okunup öğle namazı kılındı.
Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Bahadırlı köyünde düzenlenen hayır yemeği yoğun katılımla gerçekleştirildi.
Köy camisinde Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan köy hayrında, mevlidi şerif okunmasının ardından öğle namazı kılındı.
Bahadırlı köyü muhtarı İsmail Bektaş, hayırda yaklaşık 3 bin kişiye pilav, ayran ve tatlı ikram edildiğini belirterek, katılanlara teşekkür etti.
Köy hayrına, Çan Belediye Başkanı Harun Arslan, siyasi partilerin ve meslek odalarının temsilcileri, köy muhtarları ile vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA / İbrahim Çubuk - Güncel