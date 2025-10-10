Bahadır Tatlıöz ve Çağan Şengül'den Kayahan'a Yeniden Yorum: 'Yemin Ettim'

Bahadır Tatlıöz ve Çağan Şengül, Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden Kayahan'ın 1991'de yayınlanan ve hafızalara kazınan eseri "Yemin Ettim"i yeniden yorumladı.

Sony Music Türkiye etiketiyle yayınlanan şarkının düzenlemesine aranjör Cüneyt Yamaner imza attı. Şarkının klibinin yönetmenliğini ise Bahadır Tatlıöz üstlendi.

"Synthwave disco" tınılarıyla modern bir form kazanan şarkı, bugünden itibaren tüm dijital müzik platformlarında dinleyicilerle buluştu.

Bahadır Tatlıöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kayahan'ın bir şarkısını yorumlamayı yıllardır düşündüğünü ifade ederek, "Özellikle efsane şarkı 'Yemin Ettim' bu hayale çok uygundu. Akabinde bu değişik yoruma iki ayrı ruhun katkısının daha büyük bir duygu katacağını hayal ettim. Sevgili Çağan Şengül de bu fikir için yeni jenerasyondan en uygun isimdi kanımca." dedi.

Bir hayali gerçekleştirmenin heyecanını yaşadığını belirten Tatlıöz, şarkının çok sevilmesini diledi.

Çağan Şengül ise Kayahan'ın unutulmaz eserini Tatlıöz ile yeniden yorumlamanın kendisi için çok özel bir deneyim olduğunu söyleyerek, "Şarkının duygusunu koruyup bugüne taşımaya çalıştık. Ortaya içimize sinen, kalpten bir iş çıktı. Umarım dinleyicilerimiz de aynı hissi yaşar, artık onlara emanet." ifadelerini kullandı.