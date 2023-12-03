Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu'ndan Dünya Engelliler Günü mesajı

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Beyoğlu, mesajında engelli vatandaşlar için yaşamı kolaylaştırmanın vicdani ve insani bir vazife olduğunu belirtti.

Belediye olarak bugüne kadar engelli vatandaşlar için çok sayıda hizmeti hayata geçirdiklerini ifade eden Beyoğlu, şunları kaydetti:

"Birçok noktada engelli rampaları yaptık. Kaldırım, park ve benzeri tüm projelerimizi engelli vatandaşlarımızı gözeterek tasarladık. İlçemizdeki altyapı ve üst yapı hizmetlerini engelli vatandaşlarımızın yaşamını kolaylaştıracak şekilde hayata geçirdiğimiz gibi temel insani ihtiyaçlarının karşılanması için de özel bir gayret sarf ettik. Devletimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan yönetiminde son 21 yılda gerçekleştirdiği atılımlar ve çalışmalarla engelli vatandaşlarımıza Cumhuriyet tarihinin en büyük desteğini sağlamıştır. Bu destekler neticesinde engelli vatandaşlarımız spordan sanata, edebiyattan siyasete, eğitimden çalışma hayatına kadar her alanda takdire şayan başarılara imza attılar. Tüm engellilerin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutlarım."