Bağlantı Hatası Filmi 31 Ekim'de Vizyona Giriyor

Böcek Films ve Atölye Production ortak yapımı "Bağlantı Hatası" filmi, ertelenen vizyon tarihinin ardından 31 Ekim'de sinemaseverlerle buluşacak.

Ali Kobanbay'ın senaryosunu yazdığı filmin yönetmen koltuğunda Gökçen Usta oturuyor. Filmin başrollerini Onur Tuna, Belçim Bilgin, Timur Acar, Asena Keskinci ve Fatih Berk Şahin paylaşıyor.

Oyuncu kadrosunda ayrıca Utku Coşkun, Çağdaş Onur Öztürk, Oğulcan Çiftçioğlu, Ali Barkın, Bensu Uğur, Derinsu Sorak, Arda Adil Görgen, Doğa Özüm, Deniz Ali Cankorur, Şebnem Schaefer, Ayşe Melike Çerçi, Gökhan Ünal, Volkan Çolpan, Doris Hofer, Seyhan Öz, Kubilay Tunçer ve Murat Serezli yer alıyor.

Akran zorbalığının ve genel olarak zorbalığın aile ilişkileri, okul hayatı ve dijital dünyayla nasıl iç içe geçtiğini konu edinen "Bağlantı Hatası" filmi, "Zorbalık okulda değil, ailede başlar" mottosuyla izleyicilerde farkındalık oluşturmayı hedefliyor.???????