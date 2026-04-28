Bağımsız Maden İş'ten Eylem Açıklaması: Yıldızlar Sss Holding Önünde Gerçekleştireceğimiz Eylem Çağrımız İptal Edilmiştir

(ANKARA) - Bağımsız Maden İş Sendikası, İçişleri Bakanlığı'nda görüşmeler devam ederken; Yıldızlar SSS Holding önünde yapılması planlanan eylem çağrısının iptal edildiğini duyurdu. Sendika, saat 19.00'da Kurtuluş Parkı'nda açıklama yapılacağını bildirdi.

Bağımsız Maden İş Sendikası, açlık grevi başlatan Doruk Madencilik işçilerinin talepleriyle ilgili İçişleri Bakanlığı'nda görüşmeler sürerken; Yıldızlar SSS Holding önünde gerçekleştirilmesi planlanan eyleme ilişkin açıklama yapıldı. Sendikanın sosyal medya hesabından yapıla açıklama şu şekilde:

"Yıldızlar SSS holding önünde gerçekleştireceğimiz eylem çağrımız iptal edilmiştir. Tüm halkımızdan özür diliyor ve desteklerinden ötürü teşekkür ederek saat 19: 00'da Kurtuluş parkında gerçekleştireceğimiz açıklamamıza çağırıyoruz."

