Bağımsız Maden İş Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu Gözaltına Alındı
(İSTANBUL) - Bağımsız Maden İşçileri Sendikası'nın örgütlenme uzmanı Başaran Aksu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde gözaltına alındı.
Bağımsız Maden İşçileri Sendikası'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Aralarında örgütlenme uzmanımız Başaran Aksu'nun da olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Taksim işçilere, yoksullara, emekçilere, kadınlara, öğrencilere kapatılamaz. Yaşasın 1 Mayıs. Yaşasın Taksim iradesi" ifadesine yer verildi.
Kaynak: ANKA