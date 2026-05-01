Bağımsız Maden İş Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu Gözaltına Alındı

Bağımsız Maden İşçileri Sendikası'nın örgütlenme uzmanı Başaran Aksu gözaltına alındı.

(İSTANBUL) - Bağımsız Maden İşçileri Sendikası'nın örgütlenme uzmanı Başaran Aksu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde gözaltına alındı.

Bağımsız Maden İşçileri Sendikası'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Aralarında örgütlenme uzmanımız Başaran Aksu'nun da olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Taksim işçilere, yoksullara, emekçilere, kadınlara, öğrencilere kapatılamaz. Yaşasın 1 Mayıs. Yaşasın Taksim iradesi" ifadesine yer verildi.

Mecidiyeköy'de büyük arbede! Erkan Baş da biber gazına maruz kaldı

Adres bu kez Taksim değil! TOMA'lı müdahalede Erkan Baş da hedef oldu
Nereden nereye! Bir dönemin yıldızı şimdilerde çöpten yiyecek topluyor

Nereden nereye!

Fenerbahçe'ye bir kötü haber de Skriniar'dan

Korkulan oldu!

Yok artık daha neler! Sen ne yaptın öyle Uğurcan

Yok artık daha neler! Sen ne yaptın öyle Uğurcan
'Sevdiğim Sensin' dizisine damga vuran sahne: Evlenmeden olmaz

Son bölüme damga vuran sahne: Evlenmeden olmaz
Nereden nereye! Bir dönemin yıldızı şimdilerde çöpten yiyecek topluyor

Nereden nereye!

Yakının ölüm haberi üzerine hastanede tabancayla ateş açtı, gözaltına alındı

Ölüm haberini alınca silahla ameliyathaneyi bastı
Yıllar sonra Ricardo Quaresma ile aynı pozu verdi! Herkes aynı yorumu yaptı

Yıllar sonra aynı pozu verdiler!