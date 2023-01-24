Bağımsız Cumhurbaşkanı Adaylığını Açıklayan Yakup Türkal: 'Kutuplaşmalara, Kamplaşmalara, Gerginliklere Son Vermeliyiz. Temel İhtiyacımız Bu'

İş insanı Yakup Türkal, bağımsız Cumhurbaşkanı adaylığını açıkladı. Türkal, "Geçmişte ve günümüzde bölünerek, ayrışarak, birbirimizi ötekileştirerek bir yere varamayacağımız ortadadır. Artık kutuplaşmalara, kamplaşmalara, gerginliklere son vermeliyiz. Temel ihtiyacımız budur" dedi.

İş insanı Yakup Türkal, bugün Ankara Sheraton Otel'de düzenlediği basın toplantısında; 2023 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bağımsız aday olacağını açıkladı. Türkal, şunları söyledi:

"LAİK VE MODERN DEĞERLERİMİZE SAHİP ÇIKTIĞIMIZ GİBİ MANEVİ DEĞERLERİMİZE DE SAHİP ÇIKMALIYIZ"

"Tam bağımsız olarak adaylığımı açıklıyorum. Ülkemiz; ekonomide, tarımda, iç ve dış politikada, daha birçok konuda sorun yumağı halini almıştır. İktidar, günü kurtaracak politikaların derdinde. Daha vahim olanı ise siyasi muhalefetimiz tatmin edici çözüm önerileri yerine kısır siyasi çekişmelerin derdindedir ve de tam bir kara mizah görüntüsü sergilemekte. İktidarın doğru dediğine doğru, yanlış dediğine yanlış diyecek objektif bir ses siyasette bir türlü yükselmiyor. Bu ülkede; bir kesimin yapılan her şeyi doğru kabul edip alkışlaması ne kadar sakıncalıysa, bir kesimin de yapılan her şeyi yanlış kabul etmesi bir o kadar sakıncalıdır. Toplumumuz yaşamak istemediğimiz bir kutuplaşmaya doğru sürüklenmektedir.

Laik ve modern değerlerimize sahip çıktığımız gibi manevi değerlerimize de sahip çıkmalıyız. Bu anlayışları birbirinden uzak gören, bunları bütünleştirmeyi mümkün bulmayanlara tek yanıtımız milletimizin ta kendisidir. Nitekim Türk milleti daima farklı kültürlerle uyum içinde, birlikte yaşamayı siyasetçilerimizden çok daha tutarlı bir şekilde başarmıştır.

"YENİ BİR ÇIKIŞ YOLU BULMAK ZORUNDAYIZ"

Geçmişte ve günümüzde bölünerek, ayrışarak, birbirimizi ötekileştirerek bir yere varamayacağımız ortadadır. Artık kutuplaşmalara, kamplaşmalara, gerginliklere son vermeliyiz. Temel ihtiyacımız budur. Yeni bir çıkış yolu bulmak, yeni bir yürüyüş gerçekleştirmek zorundayız. Sorumlu bir yurttaş olarak diyorum ki bu, hepimizin sorumluluğudur. Hepimiz artık birleşmeli, birlikte güzel geleceğimize yürümeliyiz.

"YETER Kİ BİR ARADA OLALIM"

Bugün herkesi ülkemizin geleceği ve ortak fayda için; heyecanımız, düşüncelerimiz, umutlarımız için birleşmeye çağırıyorum. Bütün birikimim, enerjim, arkadaşlarımla çalıştığım program ve projelerle karşınızdayım. Memleketimizin çözülemeyecek tek bir sorunu yok. Yeter ki bir arada olalım.

Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına girerken; siyasette matruşka modeli artık son bulmalı. Birbirinin aynı olan siyasi tercihlerin arasında milletimiz sıkışıp kalmamalıdır. Cumhuriyetimiz yeni yüzyılında ülkesinde özgürce yaşama isteğiyle coşan, yarınına umutla bakan gençlerimizin kendi geleceğiyle birlikte ülkemizin geleceğinde de söz sahibi olacağı bir Türkiye hedefliyorum. Hep gençleri seçeceğiz diyenlerin aksine; bu kez seçim gençlerin seçimi olacaktır.

"İNSANLARIMIZ ARASINDAKİ EKONOMİK UÇURUMLARIN HER GEÇEN GÜN ARTTIĞI DEĞİL, HER GEÇEN SAAT AZALDIĞI EKONOMİK BİR SİSTEM KURDUK"

Bağımsızlık ve istiklal mücadelesi veren, cumhuriyeti kuran halkımıza Türk milleti denir. Türk'ün onuru ve yeteneği çok yüksek ve büyüktür. Esas olan; Türk milletinin haysiyetli ve şerefli bir millet olarak yaşamasıdır. Paha biçilemez Türk vatandaşı olmanın onuruyla yaşamak için insanlarımız arasındaki ekonomik uçurumların her geçen gün arttığı değil, her geçen saat azaldığı ekonomik bir sistem kurduk.

Çoğulcu demokrasi ve tek bayrak altında, üniter devlet yapısının egemen olduğu, bireysel hak ve özgürlüklerin oluştuğu; kim hangi din ya da mezhebe inanırsa inansın, hangi etnik kökenden olursa olsun milletimizin birlikte, tek vücut olduğu; ülkemizin tarımda dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olduğu, çocukların çocukluğunu yaşadığı, milletimizin yoksulluğunun son bulduğu bir Türkiye hayal etmekteyim.

"TAM BAĞIMSIZLIK İLKESİ İLE ÜLKEMİZ İÇİN YOLA ÇIKIYORUZ"

İşte, bu anlayış ve duygularla, bu bayrak yarışında ülkemizi daha ileriye, muasır medeniyetler seviyesinin üzerine taşımak için ben Yakup Türkal, ülkeme karşı sorumlu olduğuma inanıyorum. Daha ilkokulda kendime verdiğim sözümü tutuyorum. Varlığım, Türk varlığına armağan olsun. Benim için o gün, bugündür. Bu güzel ülkemizin cumhurbaşkanı olmak için Türkiye'nin adayıyım. Yüce Türk milletine hayırlı, uğurlu olsun. Bu başladığımız yolda 'Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir' diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten esinlenerek tam bağımsızlık ilkesiyle ülkemiz için yola çıkıyoruz."

"HDP GRİ ALANDA BİR PARAZİT GİBİ DURMAKTAN UZAKLAŞACAK"

Türkal, basın açıklamasının ardından soruları yanıtladı. Türkal, şöyle konuştu:

"HDP meselesi. Ben HDP'yi devekuşuna benzetiyorum. Devekuşuna 'uç' diyorlar. 'Ben deveyim, uçamam' diyor. 'Sana yük atalım' diyorlar. 'Ben kuşum, yük kaldıramam' diyor. Bir kere HDP bu parlamenter sistemde gri alandan çıkacak. Terör ile olan ilişkisini açıklayacak. Terörden uzak duracak. Kürt halkının haklarını temsil edecek ve canla başla Kürtlerin haklarını savunacağım. HDP olsa da savunacağım olmasa da savunacağım. Ama HDP gri alanda bir parazit gibi durmaktan uzaklaşacak."