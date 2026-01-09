Adıyaman'da YEDAM'dan velilere tütün ve teknoloji bağımlılığı semineri

Adıyaman Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nde (YEDAM) görev yapan Uzman Psikolog Yasemin Ünlü, Adıyaman Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bağımlılıkla mücadele kapsamında velilere yönelik tütün ve teknoloji bağımlılığı konulu seminer verdi.

Seminerde, bağımlılığın birey ve aile üzerindeki etkileri ele alınırken, bağımlı bireyler ile yakınlarının 115 YEDAM Danışmanlık Hattı üzerinden ücretsiz psikolojik ve sosyal destek alabilecekleri vurgulandı.

Program kapsamında ayrıca Yeşilay Şubesi tarafından stant kurularak öğrencilere Yeşilayın yürüttüğü çalışmalar ve sunduğu hizmetler hakkında bilgilendirme yapıldı.