Haberler

Adıyaman'da YEDAM'dan velilere tütün ve teknoloji bağımlılığı semineri

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman Yeşilay Danışmanlık Merkezi tarafından düzenlenen seminerde, Uzman Psikolog Yasemin Ünlü, velilere tütün ve teknoloji bağımlılığı konusunda bilgi verdi ve bağımlılığın birey ve aile üzerindeki etkilerini anlattı.

Adıyaman Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nde (YEDAM) görev yapan Uzman Psikolog Yasemin Ünlü, Adıyaman Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bağımlılıkla mücadele kapsamında velilere yönelik tütün ve teknoloji bağımlılığı konulu seminer verdi.

Seminerde, bağımlılığın birey ve aile üzerindeki etkileri ele alınırken, bağımlı bireyler ile yakınlarının 115 YEDAM Danışmanlık Hattı üzerinden ücretsiz psikolojik ve sosyal destek alabilecekleri vurgulandı.

Program kapsamında ayrıca Yeşilay Şubesi tarafından stant kurularak öğrencilere Yeşilayın yürüttüğü çalışmalar ve sunduğu hizmetler hakkında bilgilendirme yapıldı.

Kaynak: AA / Ali Gazel - Güncel
En düşük emekli aylığı 20 bin TL oldu

En düşük emekli aylığı için rakam kesinleşti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

En düşük emekli maaşı için çalışma tamamlandı! İşte kulislere yansıyan rakam

Emekli maaşı çalışması tamamlandı! İşte masadaki yeni rakam
7 şirkete altın kaçakçılığı operasyonu

7 dev şirkete şafak baskını! Gözaltılar var
Dünyaları verseler satmayacak! İşte Sadettin Saran'ın transferine kapıyı kapattığı isim

Dünyaları verseler satmayacak! İşte transferine kapıyı kapattığı isim
Galatasaray mı Fenerbahçe mi? İşte Olimpiyat Stadı'nda rüzgardan en çok etkilenecek taraf

İşte Olimpiyat Stadı'nda rüzgardan en çok etkilenecek taraf
En düşük emekli maaşı için çalışma tamamlandı! İşte kulislere yansıyan rakam

Emekli maaşı çalışması tamamlandı! İşte masadaki yeni rakam
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi korkutan gelişme

Dev derbi öncesi korkutan gelişme
'Veliaht prense' Trump'tan soğuk duş: Görüşmeyi düşünmüyorum

Veliaht prense Trump'tan soğuk duş! Video izlenince havaya girmişti