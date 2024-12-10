Bağımlılıkla Mücadele İçin Ortak Kararlar Alındı

Şanlıurfa'da Yeşilay'ın 16. bölge toplantısı gerçekleştirildi.

Bölgeyle ilgili istişareler yapılan toplantıda, bağımlılıkla mücadelede ortak kararlar alındı.

Bölge Koordinatörü Aziz Çiftçi, başlatılan bağımsızlık seferberliğini bölgede de gerçekleştirip tüm insanlara ve insanlığa hizmet etmek için hedeflerin belirlendiğini kaydetti.

Bir insanı dahi bağımlılığa bulaştırmamak için çalışmalarını artıracaklarını aktaran Çiftçi, herkesin bu seferberliğe destek olmasını istediklerini dile getirdi.

Toplantıya, genel merkez yönetim kurulu üyeleri, Tunceli, Elazığ, Malatya, Adıyaman ile Şanlıurfa şube başkanları, kadın komisyonu başkanları, gençlik komisyon başkanları ve spor kulübü başkanları katıldı.