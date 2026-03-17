Bağdat'ta İran'a yakın milislerin bulunduğu bölgede yer alan eve hava saldırısı düzenlendi
Irak'ın Bağdat kentinde, İran'a yakın milislerin bulunduğu bir eve hava saldırısı düzenlendi. Saldırı sonrası çevre güvenliği artırıldı ve bölgeye ambulanslar sevk edildi.
Irak'ın başkenti Bağdat'ta, İran'a yakın milislerin bulunduğu Cadiriye bölgesindeki bir eve hava saldırısı düzenlendi.
Saldırıya uğrayan evin çevresinde güvenlik önlemleri artırılırken, bölgeye girişler kapatıldı.
Saldırıya uğrayan evin bulunduğu bölgeye ambulansların geldiği görüldü.
Söz konusu evden yükselen dumanların görüntüsü, sosyal medyadan paylaşıldı.
Saldırının kimin tarafından düzenlendiği henüz bilinmiyor.
Irak makamlarından konuya ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.
Kaynak: AA / Haydar Karaalp