Bağdat'ta bir lokantada patlama meydana geldi - Haberler

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Bağdat'ta bir lokantada patlama meydana geldi

AA - Wisam Zeyad Mohammed - Güncel
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Bina enkazında arama kurtarma çalışması yapılması Enkaz altından çıkarılan cesedin ambulansa taşınması Güvenlik güçlerinden detay BAĞDAT - Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir lokantada gaz kaçağı nedeniyle meydana gelen patlamanın etkisiyle iki katlı bina yıkıldı.

Bina enkazında arama kurtarma çalışması yapılması

Enkaz altından çıkarılan cesedin ambulansa taşınması

Güvenlik güçlerinden detay BAĞDAT - Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir lokantada gaz kaçağı nedeniyle meydana gelen patlamanın etkisiyle iki katlı bina yıkıldı. Patlama sonucu çöken binada arama kurtarma çalışması başlatıldı.

AA / Wisam Zeyad Mohammed - Güncel

Arama Kurtarma Patlama Bağdat Irak Güncel Haberler

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