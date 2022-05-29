Bağdat'ta bir lokantada patlama meydana geldi - Haberler

Bağdat'ta bir lokantada patlama meydana geldi
AA - Wisam Zeyad Mohammed - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Bina enkazında arama kurtarma çalışması yapılması Enkaz altından çıkarılan cesedin ambulansa taşınması Güvenlik güçlerinden detay BAĞDAT - Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir lokantada gaz kaçağı nedeniyle meydana gelen patlamanın etkisiyle iki katlı bina yıkıldı.
Bina enkazında arama kurtarma çalışması yapılması
Enkaz altından çıkarılan cesedin ambulansa taşınması
Güvenlik güçlerinden detay BAĞDAT - Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir lokantada gaz kaçağı nedeniyle meydana gelen patlamanın etkisiyle iki katlı bina yıkıldı. Patlama sonucu çöken binada arama kurtarma çalışması başlatıldı.
AA / Wisam Zeyad Mohammed - Güncel