TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza! 3 şerit trafiğe kapatıldı
TEM Otoyolu Mahmutbey gişelerinde 5 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Yaralıların olduğu kazanın ardından 3 şerit trafiğe kapatıldı.
Bağcılar, TEM Otoyolu Mahmutbey gişeler istikametinde biri servis minibüsü olan 5 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada yaralılar olduğu öğrenilirken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.
3 ŞERİT TRAFİĞE KAPATILDI
Kaza nedeniyle 3 şerit trafiğe kapatıldı. Trafik yoğunluğu oluştu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel