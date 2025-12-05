TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza! 3 şerit trafiğe kapatıldı

Bağcılar, TEM Otoyolu Mahmutbey gişeler istikametinde biri servis minibüsü olan 5 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada yaralılar olduğu öğrenilirken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.

3 ŞERİT TRAFİĞE KAPATILDI

Kaza nedeniyle 3 şerit trafiğe kapatıldı. Trafik yoğunluğu oluştu.