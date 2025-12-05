Haberler

TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza! 3 şerit trafiğe kapatıldı

TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza! 3 şerit trafiğe kapatıldı
Güncelleme:
TEM Otoyolu Mahmutbey gişelerinde 5 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Yaralıların olduğu kazanın ardından 3 şerit trafiğe kapatıldı.

Bağcılar, TEM Otoyolu Mahmutbey gişeler istikametinde biri servis minibüsü olan 5 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada yaralılar olduğu öğrenilirken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.

3 ŞERİT TRAFİĞE KAPATILDI

Kaza nedeniyle 3 şerit trafiğe kapatıldı. Trafik yoğunluğu oluştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
