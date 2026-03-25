Bağcılar'da yangın söndürme tüpü dolum tesisinde zehirlenen 8 kişiden 6'sı taburcu edildi
Bağcılar'da bir yangın söndürme tüpü dolum tesisinde meydana gelen gazdan zehirlenme olayında 8 kişi hastaneye kaldırıldı. Tedavi edilen 6 sağlık personeli taburcu edilirken, 2 iş yeri çalışanının tedavisi sürüyor.
Bu kişiler taburcu edilirken, 2 iş yeri çalışanının hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Bağcılar'ın Yenigün Mahallesi'nde dün bir yangın söndürme tüpü dolum tesisinde gazdan zehirlenme olayı meydana gelmiş, olay yerine sevk edilen 6 sağlık personeli, iş yerinde bilinci kapalı 2 kişiye müdahale hazırlığı yaparken gazdan etkilenmişti.
Zehirlenen 6 sağlık personeli ve 2 iş yeri çalışanı, olay yerine sevk edilen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılmıştı.
Olay sonrasında iş yeri de mühürlenmişti.