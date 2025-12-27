Haberler

Bağcılar'da kaçak göçmenlere operasyon: 6 gözaltı

Bağcılar'da kaçak göçmenlere operasyon: 6 gözaltı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bağcılar'da düzenlenen operasyonda 78 kaçak göçmen yakalanırken, 6 şüpheli gözaltına alındı. 'Şok evi' olarak bilinen adreslere eş zamanlı yapılan baskınlarla, kaçak göçmenlerin sürdürülen geri gönderme işlemleri için toplanma alanlarına gönderildiği öğrenildi.

Bağcılar'da yabancı uyruklu kişilerin, kaçak olarak sınır illerine sevk edilmeden önce bekletildikleri 'Şok evi' adı verilen evlere operasyonda, 78 kaçak göçmen yakalandı. Operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Bağcılar'da yabancı uyruklu kişilerin kaçak olarak kaldıkları ve sınır illerine sevk edilmeden önce bekletildikleri, 'Şok Evi' olarak bilinen 20 adrese, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 78 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler, Arnavutköy'de bulunan geri gönderme merkezine gönderilirken, 6 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca, olayla bağlantılı diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların da sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
HÜDA PAR Genel Başkanı canlı yayında sorularımızı yanıtlıyor

HÜDA PAR Genel Başkanı canlı yayında sorularımızı yanıtlıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Memur ve emekli ne kadar zam alacak? İşte kulislerde konuşulan en güçlü rakam

Memur ve emekli ne kadar zam alacak? İşte konuşulan en güçlü rakam
4 gün sonra başlıyor! Tapu işlemlerinde yeni dönem

4 gün sonra başlıyor! Tapu işlemlerinde yeni dönem
Kaşıntı şikayetiyle gitti, burnundan çıkanlar akıl alır gibi değil

Kaşıntı şikayetiyle gitti, burnundan çıkanlar akıl alır gibi değil
Galatasaray ve Fenerbahçe'ye aynı isim! 80 milyon euroluk yıldız, 'İstanbul'a gidiyor' diyerek duyurdular

80 milyon euroluk yıldız, "İstanbul'a gidiyor" diyerek duyurdular
Memur ve emekli ne kadar zam alacak? İşte kulislerde konuşulan en güçlü rakam

Memur ve emekli ne kadar zam alacak? İşte konuşulan en güçlü rakam
Tıkanan tuvalet için çıkan faturayı duyunca hayatının şokunu yaşadı: Kira paramdı

Tıkanan tuvalet için çıkan faturayı duyunca hayatının şokunu yaşadı
Battal Gazi'nin Zıpzıp'ı Necdet Kökeş'ten kötü haber

Yeşilçam'ın emektarından kötü haber