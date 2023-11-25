Haberler ›› Güncel ›› Bağcılar'da Otomobil Taşıyan TIR Alt Geçitte Sıkıştı

Bağcılar'da Otomobil Taşıyan TIR Alt Geçitte Sıkıştı

Bağcılar'da otomobil taşıyan bir TIR, alt geçitte sıkışarak yolun kapanmasına neden oldu. Sürücüler ise ters yöne girerek ilerlemek zorunda kaldı.